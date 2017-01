Flüchtlingskinder Unicef für gesetzlich geregelte Schutzstandards

Das Logo von Unicef (picture alliance / dpa / Inga Kjer)

Das Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen dringt auf gesetzliche Regelungen, um die Unterbringung minderjähriger Flüchtlinge in Deutschland zu verbessern.

Unicef-Sprecherin Charbonneau kritisierte im Deutschlandfunk, dass die aufgestellten Mindestschutzstandards bislang nur auf Freiwilligkeit beruhten - unter anderem, was bauliche Bedingungen und die personelle Ausstattung in Gemeinschaftsunterkünften betreffe. Unicef kritisiert unter anderem Hygiene-Probleme, fehlenden Schutz vor Übergriffen, mangelnde Bildungsmöglichkeiten und eine zu lange Unterbringung Minderjähriger etwa in Turnhallen. Die Unicef-Sprecherin betonte jedoch, dass die Situation je nach Bundesland und Kommune sehr unterschiedlich sei.



Der Geschäftsführer von Unicef Deutschland, Schneider, hatte von einer "Kindheit im Wartestand" gesprochen, mit wenig Privatsphäre, vielen Gefahren und großer Tristesse.