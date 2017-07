Die Innenminister Deutschlands, Frankreichs und Italiens beraten heute über ein gemeinsames Vorgehen zur Unterstützung Roms in der Flüchtlingskrise.

Zu den Gesprächen in Paris wird auch EU-Flüchtlingskommissar Avramopoulous erwartet. Ziel ist nach Angaben der französischen Regierung ein abgestimmtes Vorgehen angesichts der vielen Migranten, die über das Mittelmeer nach Europa kommen. Italien hatte zuletzt damit gedroht, ausländischen Schiffen mit geretteten Menschen die Einfahrt in seine Häfen zu verbieten. Das Land sieht sich nach eigenen Angaben nicht mehr in der Lage, die Situation zu bewältigen.



In Italien wurden seit Jahresbeginn über 73.000 Flüchtlinge registriert. Das sind 14 Prozent mehr als im gleichen Zeitraum des Vorjahres.