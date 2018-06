Der neue italienische Innenminister Salvini reist heute nach Sizilien.

Er will sich dort ein Bild von der Flüchtlingssituation machen. Sizilien ist einer der wichtigsten Ankunftsorte für Migranten, die über das Mittelmeer in die Europäische Union gelangen. Salvini, der zugleich Vorsitzender der fremdenfeindlichen Partei Lega ist, hatte im Wahlkampf erklärt, er wolle - so wörtlich - das Geschäft der Einwanderung stoppen.

