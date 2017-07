Italiens Innenminister Minniti hat der EU mangelnde Unterstützung in der Flüchtlingskrise vorgeworfen.

Er sagte der Zeitung "Il Messaggero", wenn einzig und allein italienische Häfen Flüchtlinge aufnehmen, stimme etwas nicht. Die Regierung in Rom hatte zuletzt mit der Abweisung von Schiffen gedroht, sollte die EU das Land nicht stärker unterstützen. Minniti will am Abend in Paris mit Frankreichs Innenminister Collomb und Bundesinnenminister de Maizière darüber beraten.