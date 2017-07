Die EU-Kommission hat Italien in der Flüchtlingskrise weitere Hilfen zugesagt.

Kommissionspräsident Juncker stellte in einem Brief an Ministerpräsident Gentiloni zusätzliche 100 Millionen Euro in Aussicht. Bisher hatte die Kommission bereits 800 Millionen Euro zugesagt. Vor allem Flüchtlinge aus dem südlichen Teil Afrikas treten von Libyen aus die gefährliche Überfahrt über das Mittelmeer nach Italien an. Nach Angaben des Innenministeriums in Rom erreichten seit Jahresbeginn fast 94.000 Menschen die italienischen Küsten.