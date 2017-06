Bundeskanzlerin Merkel hat der italienischen Regierung weitere Unterstützung bei der Bewältigung der Flüchtlingskrise zugesagt.

Man werde auch von deutscher Seite bei der Lösung der Probleme helfen, sagte sie nach einem Vorbereitungstreffen für den G20-Gipfel in Hamburg. Merkel verwies auf das Treffen der Innen- und Justizminister der Europäischen Union in der kommenden Woche. Details nannte sie nicht.



Italien hatte zuletzt damit gedroht, Schiffe ausländischer Hilfsorganisationen mit geretteten Migranten nicht mehr in seine Häfen zu lassen. Booten solle die Einfahrt verweigert werden, falls die anderen EU-Staaten das Land nicht endlich konkret unterstützten, hieß es in Rom. Allein in den vergangenen Tagen waren im Mittelmeer 10.000 Bootsflüchtlinge gerettet und nach Italien gebracht worden.