Bundeskanzlerin Merkel hat dem Libanon weitere Unterstützung bei der Bewältigung der Flüchtlingskrise zugesagt.

Nach einem Treffen mit Regierungschef Hariri in Beirut würdigte Merkel das Engagement des Landes bei der Unterbringung von mehr als einer Million Syrer. Hariri sagte, die Flüchtlingskrise übersteige die Leistungsfähigkeit der libanesischen Wirtschaft. Er wolle deswegen erreichen, dass die Menschen so schnell wie möglich zurückkehren könnten.



Die libanesische Regierung will verhindern, dass die Syrer dauerhaft bleiben und verbietet deswegen den Bau von Flüchtlingslagern. Hintergrund ist ein fragiles politisches Gleichgewicht zwischen Sunniten, Schiiten und Christen. Bei den meisten syrischen Flüchtlingen handelt es sich um Sunniten.

