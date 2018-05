In Frankreich haben die Behörden am frühen Morgen damit begonnen, ein großes Zeltlager von Migranten in Paris zu räumen.

Innenminister Collomb erklärte, die rund 2.000 Menschen des Camps am Kanal Saint-Denis würden auf verschiedene Unterkünfte in Paris und im Umland verteilt. Die meisten Flüchtlinge stammen aus dem Sudan, Somalia und Eritrea. Gegen die Räumung gab es keinen Widerstand. Hilfsorganisationen hatten wegen der prekären Lebensbedingungen in mehreren improvisierten Zeltlagern in Paris schon mehrmals Alarm geschlagen.

