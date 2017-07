Die französische Regierung ist von ihrem Vorstoß abgerückt, in Libyen sogenannte Hotspots für Flüchtlinge einzurichten.

Wie der Elysée-Palast mitteilte, sei die Einrichtung aus Sicherheitsgründen dort derzeit nicht möglich. Stattdessen soll zunächst geprüft werden, ob solche Registrierungsstellen in einem Grenzgebiet von Libyen, Niger und dem Tschad möglich sind.



Präsident Macron hatte ursprünglich angekündigt, dass seine Regierung noch in diesem Sommer mit der Einrichtung von Hotspots für Flüchtlinge in Libyen beginnen will. Frankreich werde dabei mit der EU oder alleine handeln.