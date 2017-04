In den nächsten Wochen und Monaten sollen rund 40 Berliner Sporthallen wieder für Schul- und Vereinssport nutzbar gemacht werden, sagte Matthias Kollatz-Ahnen in der Sendung Sport am Samstag. Der Finanzsenator geht davon aus, dass sich die Sanierungskosten dafür auf etwa 18 oder 19 Millionen Euro belaufen werden.

#Berlins Schüler können zum Start des neuen Schuljahres wieder in die Turnhallen zurück, die zuvor als #Flüchtlingsunterkunft gedient haben: pic.twitter.com/C0JamPnMtC — Sport (@DLF_Sport) 31. März 2017

Entschädigungen für Sportvereine

In Einzelfällen könnten auch Schäden repariert werden, die bereits vor der Nutzung der Hallen als Flüchtlingsnotunterkünfte bestanden. Ebenso seien teilweise finanzielle Entschädigungen für Einbußen geplant, die Sportvereine während der letzten Monate Kauf nehmen mussten - durch Mitgliederschwund zum Beispiel oder weil sie Schwierigkeiten hatten, den Spielbetrieb aufrecht zu erhalten. Eine genaue Summe nannte Matthias Kollatz-Ahnen im DLF nicht, sagte jedoch: "Die Vereine, mit denen wir bisher gesprochen haben, sagen, es reiche ihnen aus, um das Gröbste zu überwinden."

