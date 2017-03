Vor einem Jahr ist das Flüchtlingsabkommen zwischen der EU und der Türkei unterzeichnet worden.

Die Bundesregierung wertet die Vereinbarung als Erfolg. Auch die EU-Kommission zog eine positive Bilanz. Nach Brüsseler Angaben kamen in den vergangenen 12 Monaten nur noch knapp 28.000 Menschen aus der Türkei nach Griechenland. Ein Jahr zuvor waren es 35 Mal so viel. Hilfsorganisationen kritisieren dagegen, die Lebensbedingungen für die Flüchtlinge seien inakzeptabel und ihnen werde Recht verwehrt.



Das Abkommen sieht vor, dass die Türkei alle Flüchtlinge zurücknimmt, die auf den griechischen Ägäis-Inseln ankommen. Im Gegenzug versprach die EU, ihrerseits syrische Flüchtlinge aus der Türkei aufzunehmen. Außerdem sagte sie finanzielle Unterstützung für die Versorgung der Schutzsuchenden zu. Ankara wurde auch in Aussicht gestellt, den Türken rascher Visum-Freiheit zu gewähren. Angesichts der massiven Spannungen zwischen der Türkei und EU-Ländern wie Deutschland oder den Niederlanden hat die Regierung in Ankara damit gedroht, das Abkommen aufzukündigen.