Der luxemburgische Außenminister Asselborn hat den österreichischen Bundeskanzler Kurz für seine Haltung in der Flüchtlingspolitik kritisiert.

Mit Blick auf die bevorstehende EU-Ratspräsidentschaft Österreichs sagte Asselborn, die Aufgabe bestehe darin, Positionen zusammenzubringen. Es sei daher nicht europäisch, wenn Österreich sich in der Flüchtlingsfrage so eindeutig auf die Seite der Visegrad-Staaten schlage, die Flüchtlinge abweisen wollten. Asselborn betonte, ein solches Verhalten werde die EU schädigen und gehe an die Substanz des europäischen Gedankens.



Kurz trifft heute in Budapest zu Gesprächen mit den Regierungschefs der vier Visegrad-Staaten Ungarn, Tschechien, Polen und der Slowakei zusammen.

Diese Nachricht wurde am 21.06.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.