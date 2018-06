Bundeskanzlerin Merkel plant offenbar einen kurzfristigen Sondergipfel mehrerer europäischer Staaten zur Flüchtlingspolitik.

Das Treffen soll noch vor dem EU-Gipfel Ende Juni stattfinden und richtet sich vor allem an Staaten, die von der Flüchtlingskrise besonders betroffen sind, meldet die "Bild"-Zeitung in ihrer online-Ausgabe und beruft sich auf Regierungskreise mehrerer EU-Staaten. Teilnehmen sollen demnach neben Deutschland unter anderem Griechenland, Italien und Österreich. Unklar ist aber bislang wohl noch, ob auch Spanien und verschiedene Balkan-Staaten an dem Sondergipgel teilnehmen werden.



Die Kanzlerin steht im Streit zwischen CDU und CSU über die Flüchtlingspolitik unter Druck. Bundesinnenminister Seehofer besteht darauf, Flüchtlinge an der Grenze zurückzuweisen, wenn diese bereits in anderen EU-Staaten registriert sind. Merkel lehnt das ab und beharrt auf europäischen Absprachen.

Diese Nachricht wurde am 17.06.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.