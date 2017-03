Vor dem EU-Gipfel in Brüssel haben mehr als 160 Nichtregierungsorganisationen einen gemeinsamen Apell veröffentlicht.

Die Regierungen seien aufgefordert, in ihrer Flucht- und Migrationspolitik die Menschenrechte zu achten, heißt es in dem Aufruf. Es müssten all jene Werte hochgehalten werden, die seit 60 Jahren die Gründungsprinzipien der Europäischen Union bildeten. So dürften Flüchtlinge nicht einfach abgewiesen werden. Die Organisationen - darunter Pro Asyl, Save the Children und Oxfam - erklärten weiter, notwendig sei eine nachhaltige und weitsichtige Migrationspolitik, gerade vor dem Hintergrund erstarkender rechtspopulistischer Kräfte. Dazu gehörten sichere und reguläre Zugangswege nach Europa.



Der zweitägige Gipfel der EU-Staats- und Regierungschefs beginnt morgen.