Caritas-Präsident Neher sieht im Streit über eine Obergrenze ein falsches Signal an die bereits zugewanderten Menschen.

In der "Neuen Osnabrücker Zeitung" bezeichnete er die Debatte als völlig verfehlt. Sie bedeute für all jene, die in Deutschland heimisch werden wollten und sich um Arbeit und Wohnung bemühten, eine Brüskierung. Die Menschen erlebten eine Diskussion darüber, dass man sie eigentlich nicht wolle. Dies sei weder ermutigend noch ein Ansporn, um in dieser Gesellschaft Fuß zu fassen, kritisierte Neher.



Die CSU, die derzeit ihre Winterklausur im oberbayerischen Kloster Seeon abhält, beharrt auf Änderungen in der Asyl- und Flüchtlingspolitik. Konkret geht es um eine Obergrenze bei der Migration sowie die weitere Aussetzung des Familiennachzugs für Flüchtlinge mit eingeschränktem Schutzstatus.

Diese Nachricht wurde am 06.01.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.