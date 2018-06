Das CDU-Präsidium hat sich in der Flüchtlingspolitik hinter den Kurs von Bundeskanzlerin Merkel gestellt.

CDU-Generalsekretärin Kramp-Karrenbauuer sagte in Berlin, das Präsidium setze darauf, dass es innerhalb der Europäischen Union zu Fortschritten komme. Ziel sei es, die Migration angemessen zu steuern und zu begrenzen, damit sich eine Situation wie 2015 nicht wiederholen könne. Hierfür müsse es unter anderem ein schnelles Verfahren an den EU-Außengrenzen geben, damit Menschen ohne Bleibeperspektive direkt zurückgeführt werden könnten. Zum Streit zwischen CDU und CSU über den sogenannten Masterplan Migration von Innenminister Seehofer meinte Kramp-Karrenbauer, es sei zunehmend ein Problem, dass dieser Plan immer noch nicht vorliege.



Mit der Flüchtlingspolitik befasst sich morgen der Koalitionsausschuss, an dem unter anderem die Partei- und Fraktionschefs von CDU, CSU und SPD teilnehmen.

Diese Nachricht wurde am 25.06.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.