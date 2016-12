Flüchtlingspolitik CSU-Chef Seehofer erwägt Absage eines Treffens mit der CDU

Der bayerische Ministerpräsident, Horst Seehofer (CSU). (picture alliance / dpa / Daniel Karmann)

Im unions-internen Streit um die Sicherheits- und Flüchtlingspolitik droht CSU-Chef Seehofer damit, eine Klausurtagung mit der CDU in München platzen zu lassen.

Das Treffen Anfang Februar habe nur dann einen Sinn, wenn sich die Schwesterparteien in den Grundzügen der Sicherheits- und Flüchtlingspolitik einig seien, sagte Seehofer dem Nachrichtenmagazin "Der Spiegel". Der CSU-Vorsitzende verlangt nach wie vor eine Obergrenze für die Aufnahme von Flüchtlingen, was CDU-Chefin Merkel ablehnt. Zuletzt hatte die Partei des bayerischen Ministerpräsidenten unter dem Eindruck des Anschlags in Berlin ihre Forderungen in der Sicherheitspolitik deutlich verschärft.