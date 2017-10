Der Kompromiss der Unionsparteien zur Flüchtlingspolitik ist nach Einschätzung der CSU auch ein Signal an die EU-Staaten.

Der CSU-Innenpolitiker Mayer sagte im Deutschlandfunk, die Länder in der Europäischen Union könnten auf diese Weise erkennen, dass Deutschlands Möglichkeiten begrenzt seien und sie selbst mehr Menschen aufnehmen müssten. Kritik an den Plänen von CDU und CSU aus den Reihen von FDP und Grünen wies Mayer zurück. Beide Parteien hätten keine eigenen Konzepte vorgelegt.



Der stellvertretende FDP-Chef Kubicki wies im Deutschlandfunk auf gemeinsame Positionen von Freien Demokraten und Grünen in der Migrationspolitik hin. Die Schaffung eines Einwanderungsgesetzes sei der Schlüssel, um den Zuzug vernünftig zu regeln. Diese Ansicht werde auch von den Grünen geteilt.