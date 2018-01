Außenpolitiker von CDU und SPD haben die CSU-Forderung nach einer Rückführung syrischer Flüchtlinge in ihre Heimat kritisiert.

Es könne keine Rede davon sein, dass der Konflikt in dem Land beendet sei, sagte der SPD-Bundestagsabgeordnete Annen der Zeitung "Die Welt". In Syrien stürben weiter täglich Menschen durch kriegerische Gewalt oder verhungerten.



Auch der CDU-Politiker Kiesewetter distanzierte sich in dieser Frage von der CSU. Abschiebungen nach Syrien zu befürworten, halte er für verfrüht. Zugleich plädierte er in der "Welt" dafür, die Sicherheitslage in dem Bürgerkriegsland neu zu bewerten.

