Flüchtlingspolitik EU-Abgeordnete Sippel weist Vorschläge Tajanis zurück

Der Vorschlag von EU-Parlamentspräsident Tajani für Auffanglager in Libyen stößt in der SPD auf Kritik.

Die Europaabgeordnete Sippel sagte im Deutschlandfunk, sie sei immer wieder fassungslos, wenn diese Vorschläge auf den Tisch kämen. Libyen sei weder ein sicheres noch ein stabiles Land. Geordnete Lager, die den Flüchtlingen Schutz böten, seien dort nicht möglich. Stattdessen ziele der Vorschlag auf eine weitere Abschottung Europas. Den Vorstoß Tajanis für einen "Marshallplan für Afrika" bewertete die sozialdemokratische Politikerin zurückhaltend. Sie könne nur hoffen, dass der Parlamentspräsident schon mit den Mitgliedsstaaten gesprochen habe, um das Geld auch tatsächlich zusammenzubekommen, meinte Sippel.



Tajani hatte in einem Interview mit den Zeitungen der Funke-Mediengruppe erklärt, die EU müsse jetzt mehrere Milliarden Euro investieren. Sonst kämen in den kommenden 20 Jahren Millionen Afrikaner nach Europa. Das Problem betreffe alle EU-Staaten, nicht nur Italien oder Deutschland, betonte der konservative Politiker.



Bundesentwicklungsminister Müller betonte, entscheidend sei es, die Kräfte zur eigenständigen Entwicklung in den Ländern zu stärken. Der CSU-Politiker sagte heute früh im Deutschlandfunk, aus seiner Sicht gehe es dabei nicht um Geld und auch nicht darum, Milliarden in die Länder zu bringen. Stattdessen müsse man die Ausbildung unterstützen und den Staaten die Möglichkeit geben, ihre Ressourcen und Potentiale besser zu nutzen. Müller reist zur Zeit durch Westafrika.