Flüchtlingspolitik EU-Parlamentspräsident fordert Marshall-Plan für Afrika

EU-Parlamentspräsident Antonio Tajani spricht sich für Auffanglager für Flüchtlinge in Libyen aus (dpa/picture alliance/EFE/Alejandro Bolivar)

EU-Parlamentspräsident Tajani hat die Europäische Union zu einem Marshall-Plan für Afrika aufgefordert.

Man müsse dort jetzt mehrere Milliarden Euro investieren. Sonst kämen in den kommenden 20 Jahren Millionen Afrikaner nach Europa, sagte Tajani den Zeitungen der Funke-Mediengruppe. Das Problem betreffe alle EU-Staaten, nicht nur Italien oder Deutschland.



Ähnlich äußerte sich Entwicklungsminister Müller. Der CSU-Politiker sagte im Deutschlandfunk, es gehe nicht darum, Milliarden in die Länder zu stecken. Wichtig sei, die Entwicklungsmöglichkeiten auszubauen. Als Beispiel nannte er eine Stärkung der Wertschöpfungsketten. Müller sprach sich zudem dafür aus, die nordafrikanischen Länder in die europäische Wirtschaftsgemeinschaft zu integrieren. So könne der jungen Generation vor Ort eine Perspektive gegeben werden.