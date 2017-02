Flüchtlingspolitik EU-Parlamentspräsident für Errichtung von Auffanglagern in Libyen

EU-Parlamentspräsident Antonio Tajani spricht sich für Auffanglager für Flüchtlinge in Libyen aus (dpa/picture alliance/EFE/Alejandro Bolivar)

EU-Parlamentspräsident Tajani hat sich für die Errichtung von Auffanglagern für Flüchtlinge in Libyen ausgesprochen.

Die Europäische Union sollte zu diesem Zweck ein Abkommen mit dem nordafrikanischen Land vereinbaren, sagte Tajani den Zeitungen der Funke-Mediengruppe. Diese Lager müssten allerdings eine gewisse Grundausstattung wie eine ausreichende Zahl an Ärzten haben, und es müsse genügend Medikamente geben. Es sei wichtig, dass die Menschen dort ein paar Monate oder Jahre in Würde leben könnten. Tajani betonte, wenn es etwa im westlichen Afrika gelinge, die islamistische Terrororganisation Boko Haram zu besiegen, dürften viele Flüchtlinge wieder in ihre Heimatländer zurückkehren.