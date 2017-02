Flüchtlingspolitik EU-Parlamentspräsident für Errichtung von Auffanglagern in Libyen

EU-Parlamentspräsident Antonio Tajani spricht sich für Auffanglager für Flüchtlinge in Libyen aus (dpa/picture alliance/EFE/Alejandro Bolivar)

EU-Parlamentspräsident Tajani hat die Europäische Union zu einem Marshall-Plan für Afrika aufgefordert.

Man müsse dort jetzt mehrere Milliarden Euro investieren. Sonst kämen in den kommenden 20 Jahren Millionen Afrikaner nach Europa, sagte Tajani den Zeitungen der Funke-Mediengruppe. Das Problem betreffe alle EU-Staaten, nicht nur Italien oder Deutschland. Zudem sprach er sich für die Errichtung von Auffanglagern für Flüchtlinge in Libyen aus. Die EU sollte zu diesem Zweck ein Abkommen mit dem nordafrikanischen Land vereinbaren. Diese Lager müssten allerdings eine gewisse Grundausstattung wie eine ausreichende Zahl an Ärzten haben, und es müsse genügend Medikamente geben. Es sei wichtig, dass die Menschen dort ein paar Monate oder Jahre in Würde leben könnten, betonte Tajani.