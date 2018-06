Im Ringen um eine gemeinsame europäische Flüchtlingspolitik kommen heute in Brüssel Vertreter von EU-Staaten zu einem Sondertreffen zusammen.

Auf Einladung der Kommission wollen 16 Länder, darunter Deutschland, eine einheitliche Linie im Umgang mit Migranten finden. Das Thema spaltet die Europäische Union und hat innerhalb der Bundesregierung zu einem heftigen Streit geführt. Innenminister Seehofer von der CSU will notfalls im Alleingang Zurückweisungen von Flüchtlingen an der Grenze anordnen. Bundeskanzlerin Merkel strebt eine europäische Lösung an und will bei dem heutigen Treffen die Chancen für bilaterale Abkommen ausloten.



Frankreichs Staatspräsident Macron hat vorgeschlagen, geschlossene Zentren für ankommende Migranten auf europäischem Boden einzurichten. Dadurch sollten Behörden rasch entscheiden können, wer Anrecht auf Asyl habe, sagte Macron auf einer gemeinsamen Pressekonferenz mit dem neuen spanischen Regierungschef Sánchez in Paris. Anerkannte Flüchtlinge sollten dann innerhalb der EU aufgeteilt werden, um so die Hauptankunftsländer Italien, Spanien und Griechenland zu entlasten. Macron betonte, nationale Lösungen funktionierten nicht. Man sei voneinander abhängig.

Diese Nachricht wurde am 24.06.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.