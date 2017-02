Flüchtlingspolitik EU-Staaten beschließen gemeinsame Strategie

Die EU-Staaten wollen dafür sorgen, dass künftig weniger Flüchtlinge über das Mittelmeer nach Europa kommen.

Bei ihrem Gipfeltreffen in der maltesischen Hauptstadt Valletta einigten sich die Staats- und Regierungschefs unter anderem auf mehr Unterstützung für das Bürgerkriegsland Libyen. Die Anstrengungen, das Land zu stabilisieren, seien heute wichtiger denn je, hieß es in einer gemeinsamen Erklärung. Die von den Vereinten Nationen unterstützte libysche Einheitsregierung müsse so gestärkt werden, dass sie die Kontrolle über das Land und die See erhalte. Dies sei Voraussetzung für einen erfolgreichen Kampf gegen Menschenschmuggel. Die EU will 200 Millionen Euro bereitstellen und etwa Mitarbeiter der Küstenwache ausbilden. Zugleich wolle man die Lage der Flüchtlinge in Libyen verbessern. So sollen internationale Organisationen dabei unterstützt werden, bessere Aufnahmebedingungen für Migranten in dem Land zu schaffen. Bundeskanzlerin Merkel sagte, man müsse genauso vorgehen, wie es auch im Zusammenhang mit der Türkei geschehen sei. - Im vergangenen Jahr kamen über Libyen und das Mittelmeer mehr als 180.000 Menschen nach Italien. Hilfsorganisationen kritisierten, in Libyen seien die Menschen nicht sicher, sondern von Folter, Ermordung und Verschleppung bedroht.