Flüchtlingspolitik EU-Staaten beschließen gemeinsame Strategie

Malta vor dem EU Gipfel (imago)

Die EU-Staaten wollen dafür sorgen, dass künftig weniger Flüchtlinge über das Mittelmeer nach Europa kommen.

Bei ihrem Gipfeltreffen in der maltesischen Hauptstadt Valletta einigten sich die Staats- und Regierungschefs unter anderem auf zusätzliche Hilfen für das Bürgerkriegsland Libyen. Die von den Vereinten Nationen unterstützte libysche Einheitsregierung müsse so gestärkt werden, dass sie die Kontrolle über das Land und die See erhalte. Dies sei Voraussetzung für einen erfolgreichen Kampf gegen Menschenschmuggel. Die EU will 200 Millionen Euro bereitstellen und etwa Mitarbeiter der Küstenwache ausbilden. Zugleich wolle man die Lage der Flüchtlinge in Libyen verbessern. Mehrere Hilforganisationen kritisierten die Pläne der EU scharf.



Auf dem Gifpel wurde auch über die Beziehungen zu den USA beraten. EU-Ratspräsident Tusk forderte die Mitgliedsstaaten zu einer neuen Einigkeit auf. Die internationale Lage erinnere daran, wie wichtig die Zusammenarbeit in Europa sei. Bundeskanzlerin Merkel betonte, man wolle trotz gegensätzlicher Positionen zu Präsident Trump an Freihandel und Multilateralismus festhalten. Die Mitgliedsstaaten hätten ihre gemeinsame Wertebasis noch einmal sehr deutlich gemacht.