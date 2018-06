Auf dem Bundesparteitag der Linken in Leipzig bemüht sich die Parteispitze nach einer hitzigen Debatte über den richtigen Kurs in der Flüchtlingspolitik um Geschlossenheit.

Die Parteivorsitzenden Kipping und Riexinger kündigten gemeinsam mit den Fraktionsvorsitzenden Wagenknecht und Bartsch eine Klausur und eine Fachtagung zu diesem Thema an. Es gebe offensichtlich weiteren Diskussionsbedarf. Für die Ankündigung traten die vier gemeinsam auf die Bühne. Zuvor hatte eine Rede Wagenknechts für Aufregung gesorgt. Die Fraktionsvorsitzende wiederholte darin ihre Position, Zuwanderung mit Blick auf Arbeitsmigration durchaus zu begrenzen. Gleichzeitig verwahrte sie sich dagegen, deswegen in die Nähe der AfD gerückt zu werden. Wenn ihr aus den eigenen Reihen Rassismus vorgeworfen werde, sei das das Gegenteil einer solidarischen Debatte.



Ihre Rede wurde zum Teil mit Buh-Rufen quittiert. In einer daran anschließenden außerplanmäßigen Diskussion sprachen sich aber viele der Delegierten gegen persönliche Angriffe und für eine sachliche Debatte aus.



Gestern hatten die Delegierten einen Leitantrag beschlossen, in dem sich die Partei zu offenen Grenzen bekennt. Weil jedoch der Zusatz "für alle Menschen" fehlt, lobte Wagenknecht den Text als Kompromiss.

