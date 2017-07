Angesichts steigender Flüchtlingszahlen auf der Mittelmeer-Route fühlt sich Italien von den europäischen Partnern im Stich gelassen.

Ministerpräsident Gentiloni sagte am Rande der Balkankonferenz

in Triest, sein Land habe seinen Teil bezüglich der Rettung und der Aufnahme von Migranten getan. Die Last müsse aber von der gesamten EU mitgetragen werden. Gentiloni äußerte sich nach einem Treffen mit Bundeskanzlerin Merkel und Frankreichs Präsident Macron, die Italien Solidarität zusicherten und zugleich für einen gemeinsamen europäischen Kampf gegen Fluchtursachen warben.



Gentiloni hatte die EU zuvor aufgerufen, den westlichen Balkanländern die Tür für einen Beitritt offen zu halten.