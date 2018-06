Frankreich und Italien fordern eine Reform der europäischen Asyl- und Einwanderungspolitik.

Nach einem Treffen mit dem neuen italienischen Ministerpräsidenten Conte in Paris sagte Frankreichs Staatspräsident Macron, die europäische Antwort auf die hohe Zahl von Geflüchteten und Migranten sei nicht zeitgemäß. Europa habe auch nicht genug Solidarität mit Rom gezeigt. Macron ergänzte, er hoffe auf eine enge Zusammenarbeit mit Italien, Deutschland und Spanien, um einen Weg zu finden, den Zustrom von Migranten nach Europa besser zu bewältigen.



Ministerpräsident Conte kündigte an, Italien bereite einen eigenen Vorschlag zur Änderung der EU-Asylvorschriften vor. Er schlug vor, dass die Europäische Union Zentren für Asylbewerber und Flüchtlinge in den Herkunftsländern einrichten soll. Dort solle dann entschieden werden, wer ein Recht auf Asyl habe und wer nicht. Conte fügte hinzu, die Meinungsverschiedenheiten zwischen Frankreich und Italien seien vollständig beigelegt. - Frankreichs Präsident Macron hatte Italien offen kritisiert, weil die italienische Regierung dem Flüchtlingsschiff Aquarius mit 639 Menschen an Bord verwehrt hatte, in einem italienischen Hafen anzulegen.

