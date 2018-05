Juso-Chef Kühnert hat Äußerungen der SPD-Vorsitzenden Nahles zur Flüchtlingspolitik kritisiert.

Im ARD-Fernsehen sagte Kühnert, Sätze wie "Wir können nicht alle aufnehmen" seien in der Auseinandersetzung mit der AfD nicht hilfreich. Es habe auch niemand gefordert, alle aufzunehmen. Auch die Grünen-Vorsitzende Baerbock hatte die Äußerungen von Nahles zurückgewiesen und die SPD zu mehr Haltung aufgefordert.



Die SPD-Vorsitzende hatte am Wochenende in dem Interview mit der "Passauer Neuen Presse" betont, wer Schutz brauche, sei willkommen. Staaten wie Tunesien, Algerien und Marokko müssten jedoch zu sicheren Herkunftsstaaten erklärt werden. Dazu müssten sich die Grünen im Bundesrat bewegen, forderte Nahles.

