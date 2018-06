Unionsfraktionschef Kauder unterstützt Bundeskanzlerin Merkel im Streit mit Innenminister Seehofer über die Asylpolitik.

Kauder sprach sich für europäische Lösungen aus. Vor einer Sitzung der Unionsfraktion sagte er in Berlin, man sollte jetzt alles tun, um Europa zu stärken. Innenminister Seehofer von der CSU wollte eigentlich heute seinen sogenannten Masterplan Migration vorstellen, hatte dies aber wegen Meinungsverschiedenheiten mit Merkel verschoben. Sein Plan sieht vor, Flüchtlinge an der deutschen Grenze abzuweisen, die bereits in einem anderen Land als Asylsuchende registriert sind. In der CDU wird befürchtet, dass dies die Spannungen mit den EU-Staaten erhöhen würde, die die Menschen wieder aufnehmen müssten. Die CSU-Landesgruppe im Bundestag und die bayerische Landesregierung unterstützen dagegen Seehofers Vorschläge.



Über die europäische Asylpolitik berät Bundeskanzlerin Merkel am Abend mit dem österreichischen Regierungschef Kurz.

