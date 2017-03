Der baden-württembergische Ministerpräsident Kretschmann hat davor gewarnt, die Flüchtlingskrise zu unterschätzen.

Das sei kein Phänomen, das bald vorübergehe, sagte er den Zeitungen der Funke-Mediengruppe. Man müsse sich ehrlich machen in der Flüchtlingspolitik. Der Grünen-Politiker forderte eine Beschleunigung von Abschiebungen und ein mit den EU-Partnern abgestimmtes Einwanderungsgesetz.



Kritik übte Kretschmann an der Linkspartei und SPD-Kanzlerkandidat Schulz. Die Linken seien kaum regierungsfähig und in der Außenpolitik von gestern. Dem SPD-Chef warf er vor, die sozialen Verhältnisse in Deutschland schlecht darzustellen. Schulz solle nicht so tun, als befände sich das Land in einem Jammertal.