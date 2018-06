Der sächsische Ministerpräsident Kretschmer verlangt, auch Staaten wie Georgien als sichere Herkunftsländer einzustufen.

Auf diese Weise könnten Asylverfahren verkürzt und abgelehnte Asylbewerber schneller abgeschoben werden, sagte der CDU-Politiker der "Welt am Sonntag". Kretschmer kritisierte, dass SPD, Grüne und Linke die Anerkennung sicherer Herkunftstaaten blockierten.



Die Bundesregierung wollte in der vergangenen Legislaturperiode Tunesien, Algerien und Markokko als sicher einstufen lassen. Die Initiative scheiterte jedoch im Bundesrat am Widerstand von Grünen und Linkspartei. Sie bezweifeln, dass die Maghrebstaaten sicher sind, und wollen, dass jedes Asylgesuch individuell geprüft wird.

Diese Nachricht wurde am 02.06.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.