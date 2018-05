Vor dem Hintergrund der Affäre um die Bremer Außenstelle des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge verteidigen Unionspolitiker die geplanten "Anker"-Zentren.

Die Qualität bei der Bearbeitung von Asylgesuchen werde höher, wenn an einer Stelle Entscheidungen gefällt würden, sagte der CDU-Politiker Kretschmer im Deutschlandfunk. Deshalb werde sich Sachsen an dem Projekt beteiligen.



Bundesinnenminister Seehofer hatte sich gestern für eine komplette Neuordnung des Asylsystems in Deutschland ausgesprochen. Sein Masterplan sei fertig, sagte der CSU-Chef im ZDF. Bremen habe deutlich gemacht, wie notwendig "Anker"-Zentren seien. Denn dort sollten Asylverfahren nicht nur schneller, sondern auch sicherer gemacht werden. Seehofer will bis September bundesweit bis zu sechs solcher Zentren eröffnen. Der Plan ist innerhalb der Großen Koalition umstritten, aber auch unionsgeführte Bundesländer sind skeptisch.

