Das Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung, IAB, hat die Forderung der CSU nach Kürzungen bei den Sozialleistungen für Asylbewerber kritisiert.

Der Migrationsforscher Brücker sagte der "Rheinischen Post", das wäre integrationspolitisch falsch. Durch eine Kürzung würde nur der Anreiz verstärkt, in die Schwarzarbeit zu gehen oder kriminell zu werden. Brücker widersprach der Auffassung der CSU, die Höhe der Sozialleistungen sei ein besonders wichtiger Faktor für Flüchtlinge, Deutschland als Zielland auszuwählen. Wichtigere Gründe seien der Schutz der Menschenrechte, das Bildungssystem und die gute wirtschaftliche Lage in der Bundesrepublik. - Das Institut ist in die Bundesagentur für Arbeit eingebunden und berät politische Akteure.

Diese Nachricht wurde am 03.01.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.