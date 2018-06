Vor dem Hintergrund des Asylstreits in der Union plant Bundeskanzlerin Merkel einem Medienbericht zufolge ein Treffen mit den Spitzen mehrerer EU-Staaten zur Flüchtlingspolitik.

Es solle noch vor dem EU-Gipfel Ende Juni stattfinden, schreibt die "Bild"-Zeitung. Demnach will die CDU-Vorsitzende unter anderem mit Griechenland, Italien und Österreich beraten, die - wie Deutschland - stark von der Flüchtlingskrise betroffen sind. Ob auch Spanien und Balkan-Staaten einbezogen würden, sei noch unklar.



Merkel steht innenpolitisch unter Druck. Die CSU verlangt, Flüchtlinge, die bereits in anderen EU-Staaten registriert wurden, an der Grenze zurückzuweisen. Innenminister Seehofer will dies notfalls im Alleingang durchsetzen, was zum Bruch der Großen Koalition führen könnte.

