Die Vorsitzenden von CDU und CSU, Merkel und Seehofer, haben ihren Kompromiss zur Flüchtlingspolitik als gute Basis für Sondierungsgespräche mit FDP und Grünen bezeichnet.

In Berlin betonte Merkel, die Einigung bringe Seehofers Forderung nach der Aufnahme von maximal 200.000 Menschen pro Jahr mit ihrer Haltung zusammen, das Grundrecht auf Asyl zu gewährleisten - denn in diesem Bereich gebe es keine Obergrenze. Für die Zeit der Prüfung der Asylanträge sollen Antragsteller nach dem Willen der Union zentral in sogenannten Rückführungszentren untergebracht werden. Abschiebungen seien sonst kaum möglich, wenn die Menschen bereits auf die Kommunen verteilt worden seien, erläuterte Merkel. Könne die Zahl von 200.000 nicht eingehalten werden, sollen nach den Worten Merkels die Bundesregierung und der Bundestag den Richtwert anpassen.



Merkel wies darauf hin, dass die Migration künftig über ein Zuwanderungsgesetz geregelt werde. Fachkräfte würden nach den Bedürfnissen des Arbeitsmarktes ins Land gelassen.