Flüchtlingspolitik Papst würdigt Einsatz Deutschlands

Papst Franziskus bei einem Diplomatenempfang im Vatikan. (ALBERTO PIZZOLI / POOL / AFP)

Papst Franziskus hat Deutschland für die Aufnahme von Flüchtlingen gedankt.

Vor Diplomaten im Vatikan hob er den Einsatz Deutschlands gemeinsam mit dem Italiens, Griechenlands und Schwedens hervor. Die Migrationsproblematik sei eine Frage, die nicht einige Länder gleichgültig lassen dürfe, während andere die humanitäre Last tragen müssten. Franziskus sprach sich auch gegen Abschottung aus. Migranten seien Personen mit Namen, Geschichten und Familien. Es werde keinen wirklichen Frieden geben, solange auch nur ein einziger Mensch in seiner Identität verletzt und auf eine bloße Zahl in der Statistik oder ein Objekt von wirtschaftlichem Interesse reduziert werde.