Österreich und andere EU-Staaten arbeiten an Plänen für Flüchtlingslager außerhalb der EU.

Es gebe derartige Bestrebungen, sagte Kurz dem österreichischen Fernsehsender ORF. In diesen Zentren könne man Flüchtlinge unterbringen und ihnen Schutz bieten, aber nicht das bessere Leben in Mitteleuropa. Die Pläne seien bisher allerdings sehr vertraulich, um die Durchsetzbarkeit des Projekts zu erhöhen. Vor Kurzem hatte Dänemark Überlegungen für Aufnahmezentren außerhalb der EU bestätigt. In österreichischen Medienberichten wurde über Albanien als möglichem Standort spekuliert.



Kurz kommt heute in Berlin mit Bundesinnenminister Seehofer zusammen.

