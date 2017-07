Die Flüchtlingspolitik der Europäischen Union muss nach Ansicht des Regierungsberaters Knaus rasch reformiert werden.

Der Vorsitzende der "Europäischen Stabilitäts-Initiative" sagte im Deutschlandfunk, notwendig seien Abkommen mit den Herkunftsländern. Dies könne durch Absprachen erreicht werden, die unter anderem ein Kontingent für legale Einwanderung garantierten - und im Gegenzug die Rücknahme abgelehnter Asylbewerber gewährleiste. Geld allein reiche als Anreiz für die Herkunftsländer nicht aus, betonte Knaus. Der Berater war maßgeblich an der Entwicklung des Flüchtlingsabkommens mit der Türkei beteiligt. An diesem Vertrag, so der Politikberater, sei erkennbar, wie die Zahl der Flüchtlinge deutlich gesenkt werden könne.