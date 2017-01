Flüchtlingspolitik Schäuble räumt Fehler der Bundesregierung ein

Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble am 6.9.2016 im Bundestag. (dpa / picture alliance / Michael Kappeler)

Bundesfinanzminister Schäuble hat Fehler der Bundesregierung in der Flüchtlingspolitik eingeräumt.

2015 sei vieles aus dem Ruder gelaufen, sagte der CDU-Politiker der "Welt am Sonntag". Man habe aber daraus gelernt und versucht, vieles davon besser zu machen. Um eine gleichmäßige Verteilung der Flüchtlinge auf die EU-Staaten zu erleichtern, brachte Schäuble eine Angleichung der Sozialstandards ins Gespräch. Derzeit wollten deshalb so viele Flüchtlinge nach Deutschland, weil die sozialen Leistungen hier höher seien als in den meisten anderen europäischen Ländern.



Die schon vor Monaten vereinbarte Verteilung von Flüchtlingen scheitert bisher aber auch an der Weigerung mehrerer EU-Staaten, diese aufzunehmen.