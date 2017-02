Flüchtlingspolitik SPD-Abgeordnete fordern Familiennachzug für Syrer

Viele syrische Familien werden durch die Flucht getrennt. Diese Geschwister wollen beantragen, dass ihre Eltern nachziehen dürfen. ((c) dpa/Michael Kappeler)

Mehrere sozialdemokratische Bundestagsabgeordnete setzen sich dafür ein, dass syrische Flüchtlinge künftig wieder Familienangehörige nachholen können.

Die Vorsitzende des Forums Demokratische Linke in der SPD, Mattheis, sagte der Zeitung "Die Welt", sie könne es nicht verstehen, wie man es zulassen könne, dass Kinder ohne Eltern allein in einem Kriegsland zurückbleiben müssten. Man könne nicht ernsthaft argumentieren, dass dies mit den Grundwerten der Europäischen Union und mit dem Grundgesetz vereinbar sei. Der stellvertretende Vorsitzende des Menschenrechtsausschusses im Bundestag, Diaby, betonte, auch für eine schnelle Integration in die Gesellschaft sei die Familie wichtig. - Die Möglichkeit des Familiennachzugs wurde vor einem Jahr eingeschränkt, die Regelung soll noch bis März 2018 gelten. Linke und Grüne forderten die SPD-Abgeordneten auf, dies zu ändern, indem sie für entsprechende Gesetzentwürfe der Opposition stimmen. Die Union will am bestehenden Gesetz festhalten.