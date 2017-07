Bundespräsident Steinmeier hat zu Realismus und Geduld bei der Integration der Flüchtlinge in Deutschland aufgerufen.

Es handele sich um eine Riesen-Aufgabe, die möglicherweise Jahrzehnte beanspruchen werde, sagte Steinmeier im ZDF. Es gehe darum, den Flüchtlingen dabei zu helfen, tatsächlich in der deutschen Gesellschaft anzukommen. Damit verbunden sei die Erwartung, dass diese Menschen die hier geltenden Regeln und Traditionen respektierten, betonte Steinmeier.



Auch SPD-Kanzlerkandidat Schulz äußerte sich in Interviews mit dem Deutschlandfunk und der Zeitung "Bild am Sonntag" zur Flüchtlingsfrage und kündigte an, dies zum Wahlkampfthema zu machen. Er verwies darauf, dass 2015 mehr als eine halbe Million Menschen weitgehend unkontrolliert nach Deutschland gelangt seien. Wenn jetzt nicht gehandelt werde, drohe sich die Situation zu wiederholen, erklärte Schulz.