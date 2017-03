In Ungarn gelten ab heute verschärfte Regeln im Umgang mit Flüchtlingen.

Asylbewerber werden in sogenannten Transitzonen festgehalten, bis endgültig über ihren Antrag entschieden ist. Das Innenministerium in Budapest teilte mit, Grenzschutz, Polizei und Asylbehörden hätten alle notwendigen Vorbereitungen getroffen, um die Regelungen umzusetzen. Das Parlament hatte die Internierung in grenznahen Containerdörfern Anfang des Monats mit großer Mehrheit beschlossen. Menschenrechtler nannten die Verschärfung einen Verstoß gegen europäisches und internationales Recht.