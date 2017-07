Bundesinnenminister de Maizière hat das Vorgehen von Nichtregierungsorganisationen zur Rettung von Flüchtlingen im Mittelmeer kritisiert. Sea Watch und die Ärzte ohne Grenzen weisen alle Vorwürfe zurück.

De Maizière sagte den Zeitungen der Funke-Mediengruppe, es gebe Vorwürfe, dass die Schiffe der Organisationen ihre Positionen verschleierten. Sein italienischer Amtskollege Minniti habe ihm gesagt, dass die Schiffe in libysche Gewässer führen und Positionslichter einschalteten und so den Booten der Schlepper ein Ziel vorgäben. Das löse kein Vertrauen aus, betonte de Maizière.



Hilfsorganisationen wiesen die Vorwürfe zurück und teilten mit, niemand habe Beweise für die Unterstellungen. Sea Watch erklärte, man versuche nicht, die eigene Position zu verschleiern. Zudem sei es Pflicht, nachts mit eingeschalteten Suchscheinwerfern zu fahren. Ein Sprecher der Ärzte ohne Grenzen sagte, man befahre libysche Hoheitsgewässer nur in Notfällen und in Absprache mit den dortigen Behörden. Mit den Schleppern kommuniziere man nicht.