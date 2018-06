Die Regionalregierung von Korsika hat sich bereit erklärt, das Rettungsschiff "Aquarius" mit mehr als 600 Migranten aufzunehmen.

Regionalpräsident Simeoni teilte über Twitter mit, angesichts der Notlage und der schwierigen Wetterbedingungen biete man an, das Schiff in einen Hafen der französischen Mittelmeerinsel einlaufen zu lassen. Italien und Malta haben die Aufnahme verweigert.



Die Hilfsorganisationen SOS Méditerranée und Ärzte ohne Grenzen haben inzwischen damit begonnen, einen Transport der Flüchtlinge nach Spanien vorzubereiten. Dazu sollen sie auf italienische Schiffe umsteigen. Spanien hatte die Aufnahme angeboten, die Besatzung hält die weitere Fahrt jedoch für risikoreich. Auf dem Schiff befinden sich 629 Menschen, darunter 100 Kinder, die in mehreren Einsätzen vor Libyen aufgenommen wurden.

Diese Nachricht wurde am 12.06.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.