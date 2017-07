Die Hilfsorganisation "Sea-Watch" hält einen neuen Verhaltenskodex für Einsätze im Mittelmeer für überflüssig.

Ihr Sprecher Neugebauer sagte im Deutschlandfunk, mit dem Internationalen See- und Völkerrecht gebe es bereits einen entsprechenden Katalog. Neue Regeln sollten lediglich dazu dienen, Rettungsschiffe aus dem Einsatzgebiet fernzuhalten. "Sea Watch" störe dort, weil es das Konzept des Sterbenlassens an Europas Grenzen untergrabe.



Die italienische Regierung berät derzeit in Rom mit Vertretern von Hilfsorganisationen über einen neuen Verhaltenskodex als Grundlage für Rettungseinsätze im Mittelmeer.