Die Hilfsorganisation "Sea-Watch" hat einen geplanten Verhaltenskodex für Einsätze im Mittelmeer als überflüssig bezeichnet.

Ihr Sprecher Neugebauer sagte im Deutschlandfunk, mit dem Internationalen See- und Völkerrecht gebe es bereits einen Kodex, an den man sich halte. Mit dem neuen Kodex werde versucht, die Rettungsschiffe aus dem Einsatzgebiet fernzuhalten. "Sea-Watch" störe dort, weil man mit den Rettungseinsätzen das Konzept des Sterbenlassens an Europas Grenzen untergrabe.



Die italienische Regierung berät in Rom mit Hilfsorganisationen über einen neuen Verhaltenskodex als Grundlage für Rettungseinsätze im Mittelmeer. Zuletzt hatte es Kritik an den privaten Flüchtlingsrettern gegeben. Ein Vorwurf lautete, die Einsätze würden immer näher an der libyschen Küste stattfinden. Den Hilfsorganisationen wurde teilweise sogar vorgeworfen, mit Schleppern zusammenzuarbeiten.



EU-Migrationskommissar Avramopoulos hat den Einsatz privater Rettungsschiffe dagegen gewürdigt. Der "Süddeutschen Zeitung" sagte er, man müsse den Nichtregierungsorganisationen dankbar sein.