Nach tagelangem Streit über die Flüchtlingspolitik empfängt Frankreichs Präsident Macron heute den neuen italienischen Regierungschef Conte.

Die Regierung in Rom hatte zunächst mit einer Absage des Besuches gedroht, nachdem Macron den Umgang Italiens mit dem Rettungsschiff "Aquarius" scharf kritisiert hatte. Ein Regierungssprecher in Paris hatte Rom Zynismus und Verantwortungslosigkeit vorgeworfen, weil Italien dem Schiff die Einfahrt in einen Hafen des Landes verweigerte. Die Regierung in Italien beschuldigte Frankreich daraufhin, sich selbst zu wenig einzusetzen. Paris bot inzwischen an, einige Flüchtlinge von der "Aquarius" aufzunehmen. Voraussetzung sei, dass diese den Kriterien des französischen Asylrechts entsprächen.

Diese Nachricht wurde am 15.06.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.