Im Streit zwischen CDU und CSU über die Flüchtlingspolitik zeichnet sich keine Einigung ab.

Wie die Deutsche Presse-Agentur berichtet, hat Kanzlerin Mrkel einen Teil der engsten Führungsspitze zu einer Krisenrunde nach Berlin eingeladen. An dem Treffen sollen neben Generalsekretärin Kramp-Karrenbauer auch die Ministerpräsidenten Bouffier, Laschet und Günther teilnehmen. Merkel wolle bei dem Treffen ihre Reaktion auf das von CSU-Chef Seehofer angekündigte Ultimatum im eskalierten Asylstreit der Schwesterparteien vorbereiten.



Die CDU-Vorsitzende steht unter wachsendem Druck der Schwesterpartei. Deren Vorstand will morgen beschließen, dass Asylsuchende, die bereits in anderen EU-Staaten registriert wurden, künftig an deutschen Grenzen zurückgewiesen werden. Das Vorhaben müsste von Bundesinnenminister Seehofer gegen den Willen Merkels angeordnet werden.

Diese Nachricht wurde am 17.06.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.